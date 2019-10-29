Экипаж Стульнева стал обладателем Кубка России по бобслею в двойках

Второе место занял экипаж Максима Андрианова (+0,33), третьим стал экипаж Александра Бредихина (+0,97). Чемпион России 2019 года в двойках пилот Ростислав Гайтюкевич не принимал участия в турнире, поскольку во вторник позднее он выступит на первенстве страны в соревнованиях бобов-двоек, которое также пройдет в Сочи. Всего на старт было заявлено 12 экипажей.