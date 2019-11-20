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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Членам семьи Холкомба вручили серебро олимпийских Игр 2014 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американские бобслеисты Стивен Лэнгтон, Кертис Томасевич и Кристофер Фогт, а также члены семьи скончавшегося в 2017 году Стивена Холкомба получили серебряные медали Олимпийских игр-2014 в Сочи, которые перешли спортсменам после того, как российские экипажи были лишены золота в соревнованиях двоек и четверок за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации бобслея и скелетона США.

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Источник: Спорт РИА Новости

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе, в ней приняли участие Лэнгтон, Томасевич, Фогт, родители и сестры Холкомба.

«Справедливость восторжествовала, и я знаю, что мои товарищи по команде и я соревновались честно. Мы заработали эти медали в Сочи, — сказал Лэнгтон. — Церемония — хороший способ почтить память Стива».

Холкомб и Лэнгтон в Сочи стали третьими в соревнованиях двоек, Холкомб, Лэнгтон, Фогт и Томасевич завоевали бронзу в четверках. Победу в четверках одержал российский экипаж в составе Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло и Алексея Воеводы, в двойках первое место заняли Зубков и Воевода.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал Зубкова и Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, их результаты были аннулированы. Золотые медали в четверках перешли к занявшим на ОИ-2014 второе место латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге, в двойках — швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. Серебро сочинской Олимпиады в двойках и четверках перешло американским экипажам.

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