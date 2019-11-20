Членам семьи Холкомба вручили серебро олимпийских Игр 2014 года

Источник: Спорт РИА Новости

Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе, в ней приняли участие Лэнгтон, Томасевич, Фогт, родители и сестры Холкомба.

«Справедливость восторжествовала, и я знаю, что мои товарищи по команде и я соревновались честно. Мы заработали эти медали в Сочи, — сказал Лэнгтон. — Церемония — хороший способ почтить память Стива».

Холкомб и Лэнгтон в Сочи стали третьими в соревнованиях двоек, Холкомб, Лэнгтон, Фогт и Томасевич завоевали бронзу в четверках. Победу в четверках одержал российский экипаж в составе Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло и Алексея Воеводы, в двойках первое место заняли Зубков и Воевода.