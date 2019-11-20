Членам семьи Холкомба вручили серебро олимпийских Игр 2014 года
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американские бобслеисты Стивен Лэнгтон, Кертис Томасевич и Кристофер Фогт, а также члены семьи скончавшегося в 2017 году Стивена Холкомба получили серебряные медали Олимпийских игр-2014 в Сочи, которые перешли спортсменам после того, как российские экипажи были лишены золота в соревнованиях двоек и четверок за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации бобслея и скелетона США.