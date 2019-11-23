Иванова победила на первом этапе Кубка мира
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу на первом этапе Кубка мира в Австрии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу на первом этапе Кубка мира в Австрии.
Иванова стала первой со временем 1 минута 21,304 секунды. Второе место заняла американка Саммер Бритчер (+0,110 секунды), третье — немка Джессика Тибель (+0,164).
Еще одна россиянка Екатерина Катникова стала пятой (+0,193), Виктория Демченко — 12-й (+0,336), Екатерина Батурина — 16-й (+0,494).