Россиянин Репилов стал вторым на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин по сумме двух попыток показал время 1 минута 41,162 секунды. Победил австриец Йонас Мюллер (1.41,015), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).

Россиянин Семен Павличенко показал седьмой результат (1.41,340), Максим Аравин — 30-й (1.42,950), Александр Горбатевич — 32-й (1.44,220).

Репилов является двукратным серебряным призером чемпионата мира, также на его счету одна бронзовая награда мирового первенства. На европейском первенстве Репилов дважды завоевывал серебряные награды и дважды — бронзовые.