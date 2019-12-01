Российский саночник Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира в США
ТАСС, 1 декабря. Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в
ТАСС, 1 декабря. Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в
Спортсмен показал результат 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Уэст (32,191), третьим стал австриец Йонас Мюллер (32,280). Еще один россиянин Семен Павличенко показал шестое время (32,433).
Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Уистлере