Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетико
Барселона
01
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
32
Футбол. Зарубежный
1.12
Верона
Рома
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
1.12
Хетафе
Леванте
40
Футбол. Зарубежный
1.12
Вольфсбург
Вердер
23
Футбол. Зарубежный
1.12
Наполи
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Лестер
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
1.12
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
22
Футбол. Премьер-лига
1.12
Зенит
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
1.12
Ренн
Сент-Этьен
21
Футбол. Зарубежный
1.12
Эспаньол
Осасуна
24
Футбол. Зарубежный
1.12
Боруссия М
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
1.12
Норвич
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
1.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
1.12
Нант
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
1.12
Интер
СПАЛ
21
Футбол. Зарубежный
1.12
Лацио
Удинезе
30
Футбол. Зарубежный
1.12
Парма
Милан
01
Хоккей. КХЛ
1.12
Ак Барс
ХК Динамо
52
Хоккей. КХЛ
1.12
Локомотив
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
1.12
Нефтехимик
Сочи
41
Хоккей. КХЛ
1.12
Северсталь
Сибирь
46
Футбол. Премьер-лига
1.12
Локомотив
Динамо
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетик
Гранада
20
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Футбол. Зарубежный
1.12
Ювентус
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
1.12
Севилья
Леганес
10
Хоккей. КХЛ
1.12
Барыс
Динамо Мн
51
Все события
Фоторепортажи
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
1 декабря, источник: ТАСС

Российский саночник Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 1 декабря. Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Уэст (32,191), третьим стал австриец Йонас Мюллер (32,280). Еще один россиянин Семен Павличенко показал шестое время (32,433).

Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Уистлере 13—14 декабря.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«Зенит» вдесятером добыл победу над «Спартаком»
Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
18-й тур РПЛ завершится матчами с участием ЦСКА и «Краснодара»
Церемония вручения приза «Золотой мяч» пройдет в Париже
Глава IBU высказался о допинговом скандале вокруг России
Два игрока «Спартака» устроили стычку во время матча с «Зенитом»
Медведева и Загитова претендуют на награды ISU по итогам сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь