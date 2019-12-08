Россиянин Третьяков стал третьим на этапе Кубка мира по скелетону в США
ТАСС, 8 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером первого этапа Кубка мира, который проходит в американском
ТАСС, 8 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призером первого этапа Кубка мира, который проходит в американском
34-летний Третьяков отстал от победителя на 0,39 секунды. Золотую медаль завоевал немец Аксель Юнгк, показавший время 1 минуту 46,32 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (+0,12).
Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира (2013) и Европы (2007).
Первый этап завершится 8 декабря.