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13 декабря, источник: ТАСС

Скелетонистка Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 13 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина победила на втором этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

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Источник: AP 2019

27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 1 минута 49,93 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг (отставание 1,12 секунды), третьей — австрийка Жанин Флок (+1,18).

На первом этапе, который прошел также в Лейк-Плэсиде, Никитина стала пятой, победу одержала Лёллинг. В общем зачете Кубка мира после двух этапов лидирует Лёллинг с 435 очками в активе. Второе место занимает Флок (410), третье — Никитина (409).

В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным (смешанная эстафета) и бронзовым (личные соревнования) призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Второй этап завершится 15 декабря.

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