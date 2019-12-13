Скелетонистка Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в США
ТАСС, 13 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина победила на втором этапе Кубка мира, который проходит в американском
ТАСС, 13 декабря. Российская скелетонистка Елена Никитина победила на втором этапе Кубка мира, который проходит в американском
27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 1 минута 49,93 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг (отставание 1,12 секунды), третьей — австрийка Жанин Флок (+1,18).
В прошедшем сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Также Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным (смешанная эстафета) и бронзовым (личные соревнования) призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).
Второй этап завершится 15 декабря.