Скелетонистка Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в США

27-летняя Никитина по сумме двух заездов показала время 1 минута 49,93 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг (отставание 1,12 секунды), третьей — австрийка Жанин Флок (+1,18).

На первом этапе, который прошел также в Лейк-Плэсиде, Никитина стала пятой, победу одержала Лёллинг. В общем зачете Кубка мира после двух этапов лидирует Лёллинг с 435 очками в активе. Второе место занимает Флок (410), третье — Никитина (409).