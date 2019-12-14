Скелетонист Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в США

Источник: AP 2019

34-летний Третьяков по сумме двух заездов показал время 1 минута 46,55 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), третьим — немец Феликс Кайзингер (+0,42). Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место (+0,58), Евгений Рукосуев — 16-е (+1,43).

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Ранее на этапе в Лейк-Плэсиде победу в соревнованиях у женщин одержала россиянка Елена Никитина. Таким образом, российские скелетонисты выиграли оба старта на трассе, где пройдет чемпионат мира 2021 года.

Третьяков стал лидером в общем зачете Кубка мира (425 очков), на втором месте — Мартинс Дукурс (420), на третьем — немец Аксель Юнг (417).

Третьяков является обладателем золотой и бронзовых наград Олимпийских игр. Также в активе россиянина золотая, четыре серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. В текущем сезоне Третьяков стал третьим на первом этапе Кубка мира.