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09:58 (мск), источник: ТАСС

Российский саночник Репилов стал первым на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Роман Репилов одержал победу на третьем этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования проходят в канадском городе Уистлер.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний спортсмен показал результат 1 минута 39,713 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (1.39,860), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1.39,920). Россиянин Семен Павличенко стал 12-м (1.40,297), Максим Аравин — 19-м (1.40,496), Александр Горбацевич — 20-м (1.40,504).

В женских соревнованиях победу одержала 28-летняя россиянка Татьяна Иванова (1.17,378), второе место заняла немка Анна Беррайтер (1.17,569), третье — 24-летняя представительница России Виктория Демченко (1.17,599). Екатерина Катникова стала восьмой (1.17,796), Екатерина Батурина — 22-й (1.18,210).

Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на 15 декабря.

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