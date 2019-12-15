Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Вальядолид
Хоккей. Европа
14:00
Швеция
Чехия
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Мальорка
Хоккей. Европа
16:00
Россия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Ренн
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
42
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Лос-Анджелес Кингз
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:30
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
14
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Хоккей. НХЛ
14.12
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Б
43
Хоккей. НХЛ
14.12
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
04
Футбол. Зарубежный
14.12
Атлетико
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
14.12
Дженоа
Сампдория
01
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
08:57 (мск), источник: ТАСС

Саночники Кашкин и Коршунов стали третьими в соревнованиях двоек на этапе КМ в Канаде

ТАСС, 15 декабря. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Уистлере.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 16,878 секунды, уступив победителям 0,234 секунды.

Читайте также
Российский саночник Репилов стал первым на этапе Кубка мира в Канаде

Первое место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.16,644), вторыми стали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (отставание — 0,059 секунды).

Российский экипаж в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова занял седьмое место (+0,429), Александр Денисьев и Владислав Антонов показали восьмой результат (+0,452).

На этапе в Уистлере, который является третьим в сезоне-2019/20, россияне завоевали четвертый комплект медалей. Ранее Роман Репилов одержал победу в личных соревнованиях среди мужчин, а Татьяна Иванова — среди женщин. Кроме того, бронзу в женских соревнованиях завоевала Виктория Демченко.

Этап кубка мира в Уистлере завершится позднее в воскресенье спринтерскими гонками.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
«Много критиковали Загитову»: Тутберидзе ответила Тарасовой
Петр Ян — машина. Он нокаутировал легенду UFC
Кучеров снова получил травму. Бросок Карлсона попал точно в ногу
Был ли у Алины Загитовой хоть один шанс остаться в спорте
Панарин проехался по Калифорнии. Забил 5 голов и уделал Овечкина
Медведев праздновал победу в Саудовской Аравии с флагом России
Самые интересные варианты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь