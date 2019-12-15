Саночники Кашкин и Коршунов стали третьими в соревнованиях двоек на этапе КМ в Канаде

Источник: РИА "Новости"

По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 16,878 секунды, уступив победителям 0,234 секунды.

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Первое место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.16,644), вторыми стали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (отставание — 0,059 секунды).

Российский экипаж в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова занял седьмое место (+0,429), Александр Денисьев и Владислав Антонов показали восьмой результат (+0,452).

На этапе в Уистлере, который является третьим в сезоне-2019/20, россияне завоевали четвертый комплект медалей. Ранее Роман Репилов одержал победу в личных соревнованиях среди мужчин, а Татьяна Иванова — среди женщин. Кроме того, бронзу в женских соревнованиях завоевала Виктория Демченко.