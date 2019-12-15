Иванова победила в спринте на этапе КМ в Канаде по санному спорту

Источник: РИА "Новости"

Иванова показала результат 27,839 секунды, второй стала американка Эмили Суини (отставание — 0,044 секунды), бронза у немки Шейенн Розенталь (+0,065). Другая представительница России Виктория Демченко (+0,068) заняла четвертое место, Екатерина Катникова (+0,113) — девятое.

Россиянин Роман Репилов стал вторым в спринте в мужских соревнованиях, уступив 0,007 секунды одержавшему победу австрийцу Райнхарду Эггеру (36,449). Замкнул тройку лучших еще один австриец Йонас Мюллер (+0,044), россиянин Семен Павличенко (+0,126) — седьмой.