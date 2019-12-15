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11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иванова победила в спринте на этапе КМ в Канаде по санному спорту

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Уистлере.

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Источник: РИА "Новости"

Иванова показала результат 27,839 секунды, второй стала американка Эмили Суини (отставание — 0,044 секунды), бронза у немки Шейенн Розенталь (+0,065). Другая представительница России Виктория Демченко (+0,068) заняла четвертое место, Екатерина Катникова (+0,113) — девятое.

Россиянин Роман Репилов стал вторым в спринте в мужских соревнованиях, уступив 0,007 секунды одержавшему победу австрийцу Райнхарду Эггеру (36,449). Замкнул тройку лучших еще один австриец Йонас Мюллер (+0,044), россиянин Семен Павличенко (+0,126) — седьмой.

Российская двойка Всеволод Кашкин/Константин Коршунов заняла в спринте третье место, проиграв 0,004 секунды немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену (27,759). Второе время у представителей Германии Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта (+0,003). Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов (+0,030) стали четвертыми, Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,158) — 12-ми.

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