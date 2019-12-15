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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Впервые в истории два саночника из России лидируют в общем зачете КМ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Впервые в истории два российских спортсмена, Роман Репилов и Татьяна Иванова, возглавляют общий зачет Кубка мира по санному спорту, сказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

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Источник: РИА "Новости"

Репилов в субботу выиграл соревнования мужчин на третьем этапе Кубка мира в Уистлере (Канада), а в воскресенье стал вторым в спринте. Иванова победила в соревнованиях на одноместных санях и в спринте. Российские саночники набрали соответственно 430 и 397 очков и занимают первые места в общем зачете Кубка мира среди мужчин и женщин.

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«Роман отлично выступил в индивидуальной гонке, а в спринте проиграл победителю всего семь тысячных секунды, — сказал РИА Новости по телефону Чудинов. — Понятно, это очень обидно. Тем не менее Роман укрепил свое лидерство в Кубке мира. У нас, кстати, еще никогда не было такого в истории, чтобы два спортсмена команды одновременно являлись лидерами Кубка мира. И на следующем этапе в Альтенберге Татьяна Иванова и Роман Репилов будут выступать в майках лидеров».

«Говоря о втором месте, надо отметить, что у Романа ведь были далеко не слабые соперники, все они обладают различными титулами, — добавил собеседник агентства. — Мы проанализировали сегодняшнюю ситуацию — у нас никогда не было такого, что у мужчин любой из топ-8 реально может стать первым. И такая конкуренция делает наш вид спорта очень интересным».

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Альтенберге (Германия) 11—12 января 2020 года.

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