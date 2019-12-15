Впервые в истории два саночника из России лидируют в общем зачете КМ

Источник: РИА "Новости"

Репилов в субботу выиграл соревнования мужчин на третьем этапе Кубка мира в Уистлере (Канада), а в воскресенье стал вторым в спринте. Иванова победила в соревнованиях на одноместных санях и в спринте. Российские саночники набрали соответственно 430 и 397 очков и занимают первые места в общем зачете Кубка мира среди мужчин и женщин.

Читайте также Иванова победила в спринте на этапе КМ в Канаде по санному спорту

«Роман отлично выступил в индивидуальной гонке, а в спринте проиграл победителю всего семь тысячных секунды, — сказал РИА Новости по телефону Чудинов. — Понятно, это очень обидно. Тем не менее Роман укрепил свое лидерство в Кубке мира. У нас, кстати, еще никогда не было такого в истории, чтобы два спортсмена команды одновременно являлись лидерами Кубка мира. И на следующем этапе в Альтенберге Татьяна Иванова и Роман Репилов будут выступать в майках лидеров».

«Говоря о втором месте, надо отметить, что у Романа ведь были далеко не слабые соперники, все они обладают различными титулами, — добавил собеседник агентства. — Мы проанализировали сегодняшнюю ситуацию — у нас никогда не было такого, что у мужчин любой из топ-8 реально может стать первым. И такая конкуренция делает наш вид спорта очень интересным».