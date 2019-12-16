Чудинов: Иностранные тренеры хотят, чтобы чемпионат мира прошел в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 9 декабря отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских атлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе, без флага. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. В Сочи 14—16 февраля 2020 года должен пройти чемпионат мира по санному спорту.

«Для популяризации вида спорта все заинтересованы в том, чтобы чемпионаты мира проходили не только в Германии, — сказал РИА Новости по телефону Чудинов. — А по всему миру, чтобы болельщики в разных странах проявляли интерес и ходили на санный спорт. И если, грубо говоря, мы теряем чемпионат мира в Сочи, мы не расширяем свою аудиторию. Если он автоматически переезжает в Германию, как чаще всего бывает в экстренных ситуациях, то ненормально, когда, допустим, из шести последних подобных турниров четыре прошли в Германии. Для одной страны это, возможно, и хорошо. Но для всего мирового сообщества — не очень».