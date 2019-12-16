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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чудинов: Иностранные тренеры хотят, чтобы чемпионат мира прошел в Сочи

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, что большинство иностранных тренеров хотят, чтобы чемпионат мира 2020 года не переносили из Сочи после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 9 декабря отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских атлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе, без флага. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. В Сочи 14—16 февраля 2020 года должен пройти чемпионат мира по санному спорту.

«Для популяризации вида спорта все заинтересованы в том, чтобы чемпионаты мира проходили не только в Германии, — сказал РИА Новости по телефону Чудинов. — А по всему миру, чтобы болельщики в разных странах проявляли интерес и ходили на санный спорт. И если, грубо говоря, мы теряем чемпионат мира в Сочи, мы не расширяем свою аудиторию. Если он автоматически переезжает в Германию, как чаще всего бывает в экстренных ситуациях, то ненормально, когда, допустим, из шести последних подобных турниров четыре прошли в Германии. Для одной страны это, возможно, и хорошо. Но для всего мирового сообщества — не очень».

«Все это понимают, — добавил он. — Мы говорили с тренерами других стран, и бо́льшая часть из них хочет, чтобы чемпионат мира прошел в Сочи. Мы общаемся, объясняем ситуацию, и многие нас поддерживают. У нас нет серьезных проблем, чтобы кто-то вел себя нестандартно или не здоровался. Мы достаточно дружный коллектив, маленькая семья, как выразился немецкий тренер. И все должны друг друга поддерживать. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что турнир пройдет в Сочи, но есть надежда. Мы действуем по ситуации, но готовы к любому варианту. Если у нас сильная команда, то какая разница, где нам обыгрывать соперников? Но лучше, чтобы это произошло дома, при наших болельщиках».

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