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19:33 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира во Франции

ТАСС, 10 января. Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль на четвертом этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте Ла-Плань во Франции.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний россиянин по сумме двух заездов показал результат 1 минута 58,90 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (+0,37), на третьем месте с одинаковым результатом расположились китаец Гэн Вэньцян и Юн Сон Бин из Южной Кореи (+1,39). Россиянин Евгений Рукосуев занял девятое место (+1,66), Никита Трегубов — 11-е (+1,92).

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Ранее в пятницу на этапе Кубка мира во Франции победу одержала Елена Никитина, установив рекорд разгона трассы и общий рекорд трассы.

Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает первую тройку немец Аксель Юнг (801). Трегубов занимает 11-е место (538), Рукосуев — 12-е (528).

Третьяков — чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Помимо этого, Третьяков является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке.

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