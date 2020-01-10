Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира во Франции
ТАСС, 10 января. Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль на четвертом этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте
ТАСС, 10 января. Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль на четвертом этапе Кубка мира, который проходит на горнолыжном курорте
34-летний россиянин по сумме двух заездов показал результат 1 минута 58,90 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (+0,37), на третьем месте с одинаковым результатом расположились китаец Гэн Вэньцян и Юн Сон Бин из Южной Кореи (+1,39). Россиянин Евгений Рукосуев занял девятое место (+1,66), Никита Трегубов — 11-е (+1,92).
Ранее в пятницу на этапе Кубка мира во Франции победу одержала Елена Никитина, установив рекорд разгона трассы и общий рекорд трассы.
Третьяков поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 818 очков. На первой строчке располагается Дукурс (822), замыкает первую тройку немец Аксель Юнг (801). Трегубов занимает 11-е место (538), Рукосуев — 12-е (528).
Третьяков — чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в его активе бронзовая награда Игр-2010. Помимо этого, Третьяков является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.
Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке.