Саночник Южаков пропустил этап Кубка мира в Альтенберге из-за травмы

«По медицинским показаниям Южаков освобожден, сейчас мы ему даем возможность залечиться, у него небольшая травма ноги с последнего этапа Кубка мира (прошел в декабре в Уистлере — прим. ТАСС), он ударился в спринте, — сказал Чудинов. — Его состояние немного насторожило врача, он решил перестраховаться и их [c Прохоровым] освободить. Но, судя по телефонному разговору, сейчас состояние удовлетворительное, будем надеяться, что в Лиллехаммере они будут выступать у нас».