Саночник Южаков пропустил этап Кубка мира в Альтенберге из-за травмы
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира 2019 года в эстафете российский саночник Владислав Южаков не смог выступить на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира 2019 года в эстафете российский саночник Владислав Южаков не смог выступить на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге
Южаков выступает в соревнованиях двоек с Юрием Прохоровым.
«По медицинским показаниям Южаков освобожден, сейчас мы ему даем возможность залечиться, у него небольшая травма ноги с последнего этапа Кубка мира (прошел в декабре в Уистлере — прим. ТАСС), он ударился в спринте, — сказал Чудинов. — Его состояние немного насторожило врача, он решил перестраховаться и их [c Прохоровым] освободить. Но, судя по телефонному разговору, сейчас состояние удовлетворительное, будем надеяться, что в Лиллехаммере они будут выступать у нас».
Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 18 по 19 января.
Южаков также является двукратным чемпионом Европы в эстафете.