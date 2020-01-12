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14:08 (мск), источник: ТАСС

Российская саночница Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 12 января. Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка по итогам двух попыток показала результат 1 минута 44,436 секунды. Победительницей стала немка Юлия Таубиц (1.44,264), третье время показала представительница Италии Андреа Вёттер (1.44,647). Россиянка Екатерина Катникова стала четвертой (1.44,716), Виктория Демченко — шестой (1.44,801), Олеся Михайленко — 16-й (1.45,241).

Этап Кубка мира в Альтенберге завершится в воскресенье. Следующий этап пройдет 18—19 января в норвежском Лиллехаммере.

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