Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 12 января. Сборная России заняла первое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Альтенберге.