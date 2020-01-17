Третьяков стал третьим на этапе Кубка мира в Австрии
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке.
Победителем соревнований стал латвиец Мартинс Дукурс, по сумме двух попыток показавший время 1 минута 44,50 секунды. Третьяков уступил ему 0,44 секунды. Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,42).
Россиянин Никита Трегубов (+1,43) занял 13-е место, Евгений Рукосуев (+1,60) — 15-е.