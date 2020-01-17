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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяков стал третьим на этапе Кубка мира в Австрии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победителем соревнований стал латвиец Мартинс Дукурс, по сумме двух попыток показавший время 1 минута 44,50 секунды. Третьяков уступил ему 0,44 секунды. Вторым стал представитель Южной Кореи Юн Сун Бин (+0,42).

Россиянин Никита Трегубов (+1,43) занял 13-е место, Евгений Рукосуев (+1,60) — 15-е.

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