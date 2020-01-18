Репилов завоевал серебро юношеских Олимпийских игр
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.
По сумме двух попыток Репилов уступил 0,184 секунды латвийцу Гинтсу Берзиньшу, который победил со временем 1 минута 48,045 секунды. Третьим стал немец Тимон Гранканьоло (+0,791).
Россиянин Сергей Бондарев (+1,882) показал 10-й результат.