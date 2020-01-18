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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Репилов завоевал серебро юношеских Олимпийских игр

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов завоевал серебряную медаль юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух попыток Репилов уступил 0,184 секунды латвийцу Гинтсу Берзиньшу, который победил со временем 1 минута 48,045 секунды. Третьим стал немец Тимон Гранканьоло (+0,791).

Россиянин Сергей Бондарев (+1,882) показал 10-й результат.

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