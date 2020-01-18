Семенов стал вторым на этапе Кубка Европы в Латвии

Победу одержал латвиец Кристс Нетлаус, по итогам двух попыток показавший время 1 минута 41,91 секунды. Семенов уступил ему 0,13 секунды и занял второе место, замкнул тройку лучших другой представитель Латвии Мартиньш Муйжниекс (+1,08 секунды).