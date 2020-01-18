Иванова завоевала шестое золото на чемпионатах Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Иванова по итогам двух попыток показала результат 1 минута 35,482 секунды. Чемпионат Европы проходит совместно с этапом Кубка мира. Второй в зачете Кубка мира стала американка Саммер Бритчер (отставание — 0,117 секунды), третьей — немка Юлия Таубитц (+0,142).

Таубитц выиграла серебро чемпионата Европы, бронза у россиянки Виктории Демченко (+0,170), ставшей четвертой в зачете Кубка мира.

Россиянка Екатерина Катникова (+0,381) стала седьмой в зачете Кубка мира и шестой в зачете чемпионата Европы, Олеся Михайленко (+2,118) — 24-й и 20-й соответственно.