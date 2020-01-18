Россияне Денисьев и Антонов стали победителями ЧЕ по санному спорту в соревновании двоек

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 35,585 секунд. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,100), третьими стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали 11-ми (+0,717). Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира.

28-летние Денисьев и Антонов впервые завоевали золотые медали чемпионата Европы, также они являются серебряными (2015) и бронзовыми призерами (2016) чемпионата Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира (2017) в эстафете. Это золото стало вторым для отечественных спортсменов в соревнованиях двоек в истории чемпионатов Европы, первая победа была достигнута в 1986 году Евгением Белоусовым и Александром Беляковым, выступавшими за сборную СССР.