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11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
17:13 (мск), источник: ТАСС

Россияне Денисьев и Антонов стали победителями ЧЕ по санному спорту в соревновании двоек

ТАСС, 18 января. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли чемпионат Европы по санному спорту в двойках. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 35,585 секунд. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,100), третьими стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172). Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали 11-ми (+0,717). Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира.

28-летние Денисьев и Антонов впервые завоевали золотые медали чемпионата Европы, также они являются серебряными (2015) и бронзовыми призерами (2016) чемпионата Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира (2017) в эстафете. Это золото стало вторым для отечественных спортсменов в соревнованиях двоек в истории чемпионатов Европы, первая победа была достигнута в 1986 году Евгением Белоусовым и Александром Беляковым, выступавшими за сборную СССР.

В общем зачете Кубка мира Денисьев и Антонов поднялись на четвертую строчку, набрав 381 очко, лидируют немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (597). Южаков и Прохоров занимают шестое место (323), Кашкин и Коршунов — восьмое (305).

Чемпионат Европы завершится 19 января.

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