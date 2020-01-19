Российский саночник Павличенко стал вторым на чемпионате Европы
ТАСС, 19 января. Россиянин Семен Павличенко занял второе место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
ТАСС, 19 января. Россиянин Семен Павличенко занял второе место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, третьим стал еще один российский саночник, Роман Репилов.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье командной гонкой.