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14:21 (мск), источник: ТАСС

Российский саночник Павличенко стал вторым на чемпионате Европы

ТАСС, 19 января. Россиянин Семен Павличенко занял второе место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, третьим стал еще один российский саночник, Роман Репилов.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье командной гонкой.

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