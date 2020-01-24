Владислав Семенов занял второе место на этапе КЕ по скелетону
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка Европы в немецком Альтенберге.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка Европы в немецком Альтенберге.
Победу одержал немец Феликс Зайбель, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 53,21 секунды. Семенов проиграл ему 0,50 секунды и стал вторым. Замкнул тройку призеров британец Мэтт Уэстон (0,88).
Россиянин Дмитрий Гизитдинов (+2,51) занял 13-е место, Владислав Марченков (+7,28) — 20-е.