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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владислав Семенов занял второе место на этапе КЕ по скелетону

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка Европы в немецком Альтенберге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу одержал немец Феликс Зайбель, по итогам двух попыток показавший результат 1 минута 53,21 секунды. Семенов проиграл ему 0,50 секунды и стал вторым. Замкнул тройку призеров британец Мэтт Уэстон (0,88).

Россиянин Дмитрий Гизитдинов (+2,51) занял 13-е место, Владислав Марченков (+7,28) — 20-е.

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