Иванова стала второй на этапе КМ в Латвии

Иванова стала второй на этапе КМ в Латвии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова стала второй в соревнованиях на одноместных санях на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).