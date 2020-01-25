Иванова стала второй на этапе КМ в Латвии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова стала второй в соревнованиях на одноместных санях на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова стала второй в соревнованиях на одноместных санях на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).
Иванова показала результат 1 минута 25,059 секунды. Победу в соревнованиях одержала немка Юлия Таубитц (1.24,944), замкнула тройку лучших латвийка Элиза Цауце (1.25,094).
Другая россиянка Виктория Демченко (1.25,100) стала четвертой, Екатерина Катникова (1.25,235) — шестой, Олеся Михайленко (1.25,370) — 13-й.