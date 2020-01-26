Российский саночник Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Латвии

Источник: РИА "Новости"

Первое место занял немец Йоханнес Людвиг (1.37,246), 23-летний Репилов уступил победителю по сумме двух заездов 0,017 секунды. Третье время показал австриец Давид Гляйршер (+0,022).

Россиянин Семен Павличенко стал пятым (+0,178), Максим Аравин — шестым (+0,240), Александр Горбацевич — десятым (+0,386), Степан Федоров — 24-м (+0,738).

Репилов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 621 очко. На втором месте идет итальянец Доминик Фишналлер (510), третье место занимает австриец Йонас Мюллер (437).

На счету Репилова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата мира 2017 года. На европейских первенствах россиянин два раза становился серебряным (2016, 2019) и три раза бронзовым призером (2016, 2018, 2020).