Гарт: Серебро саночника Репилова на этапе КМ, завоеванное в сильный дождь, дорогого стоит

«У меня нет замечаний по выступлению ни к одному нашему спортсмену, так как соревнования сегодня проходили в очень плохих погодных условиях и при непрекращающемся сильном дожде, — подчеркнула Гарт. — Да и как судить ребят, когда такой выдающийся саночник, как немец Феликс Лох, не сумел сегодня обуздать погоду и трассу. Поэтому серебро Романа Репилова, поднявшегося на второе место с двадцать второго после первого заезда, дорогого стоит. Этот успех позволил ему еще увереннее закрепиться на первом месте в общем зачете Кубка мира».