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16:55 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Репилов выиграл спринтерский зачет Кубка мира по санному спорту

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Роман Репилов стал победителем спринтерского зачета текущего сезона Кубка мира по санному спорту.

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Источник: РИА "Новости"

В гонке на последнем спринтерском этапе, который прошел в латвийской Сигулде, он стал 12-м, отстав от победителя на 0,322 секунды. Победил россиянин Семен Павличенко (29,082), вторым стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,069), третьим — австриец Давид Гляйршер (+0,074).

По результатам трех этапов Репилов стал победителем спринтерского зачета, его время составило 1 минуту 38,018 секунды. Павличенко занял второе место (+0,072), третьим стал австриец Райнхард Эггер (+0,231). В общем зачете Кубка мира лидирует Репилов (653), вторым идет Фишналлер (595), Павличенко — третий (524).

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Репилов в третий раз стал победителем спринтерского зачета (сезоны-2016/17, 2018/19, 2019/20), который проводится с сезона-2015/16. Также по одной победе на счету австрийца Вольфганга Киндля и немца Феликса Лоха. Помимо этого, Репилов завоевал две серебряные и одна бронзовую награду чемпионата мира 2017 года. На европейских первенствах россиянин два раза становился серебряным (2016, 2019) и три раза — бронзовым призером (2016, 2018, 2020).

Также в воскресенье на последнем этапе в соревновании экипажей-двоек восьмыми в спринте стали россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров. В спринтерском зачете они заняли четвертое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет 1—2 февраля в немецком Оберхофе.

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