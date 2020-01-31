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14:38 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Третьяков уступил лидерство в общем зачете Кубка мира после седьмого этапа

ТАСС, 31 января. Россиянин Александр Третьяков занял шестое место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в швейцарском Санкт-Морице.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем стал латвиец Мартинс Дукурс, который по сумме двух заездов показал время 2 минуты 15,89 секунды. Вторым стал немец Феликс Кайзингер, отстав от лидера на 0,31 секунды. Третьим стал также скелетонист из Германии Аксель Юнг (+0,34). Третьяков отстал от победителя на 0,42 секунды.

Третьяков во второй раз в сезоне закончил этап Кубка мира вне тройки призеров. Он опустился на второе место в общем зачете Кубка мира, имея на своему счету 1419 очков. Лидирует Дукурс (1440). Третье место в общем зачете занимает южнокореец Юн Сун Бин (1381).

Третьякову 34 года, он — чемпион Олимпийских игр 2014 года, также в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира (2013), четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира. Также он победил на чемпионате Европы в 2007 году, четырежды выиграл бронзу турнира и дважды серебро.

Следующий этап Кубка мира пройдет 15 февраля в латвийской Сигулде.

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