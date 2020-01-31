Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
36
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1.02
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.02
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1.02
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.02
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.02
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
1.02
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черных и Мамедова победили в двойках на юниорском ЧЕ по бобслею

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские бобслеистки Любовь Черных и Елена Мамедова победили в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате Европы в Инсбруке, совмещенном с этапом Кубка Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Черных и Мамедова стали первыми со временем 1 минута 49,00 секунды. Второе место заняли румынки Андреа Греку/Иоана Георге (+0,29 секунды), третье — еще одни представительницы России Алена Осипенко/Юлия Беломестных (+0,31).

В зачете молодежного чемпионата Европы, который также совмещен с этапом Кубка Европы в Инсбруке, россиянки Анастасия Макарова/Александра Иокст стали вторыми, проиграв 1,39 секунды немецкой двойке Ким Калики/Виктория Донике — 1.48,71. Тройку лучших замкнули швейцарки Мелани Хаслер/Ясмин Наэф (+1,53).

Калики и Донике также победили в зачете этапа Кубка Европы. Второе место заняли Черных и Мамедова (+0,29), третье — Греку и Георге (+0,58).

 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь