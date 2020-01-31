Черных и Мамедова победили в двойках на юниорском ЧЕ по бобслею

Источник: РИА "Новости"

Черных и Мамедова стали первыми со временем 1 минута 49,00 секунды. Второе место заняли румынки Андреа Греку/Иоана Георге (+0,29 секунды), третье — еще одни представительницы России Алена Осипенко/Юлия Беломестных (+0,31).

В зачете молодежного чемпионата Европы, который также совмещен с этапом Кубка Европы в Инсбруке, россиянки Анастасия Макарова/Александра Иокст стали вторыми, проиграв 1,39 секунды немецкой двойке Ким Калики/Виктория Донике — 1.48,71. Тройку лучших замкнули швейцарки Мелани Хаслер/Ясмин Наэф (+1,53).