Черных и Мамедова победили в двойках на юниорском ЧЕ по бобслею

Черных и Мамедова стали первыми со временем 1 минута 49,00 секунды. Второе место заняли румынки Андреа Греку/Иоана Георге (+0,29 секунды), третье — еще одни представительницы России Алена Осипенко/Юлия Беломестных (+0,31).
В зачете молодежного чемпионата Европы, который также совмещен с этапом Кубка Европы в Инсбруке, россиянки Анастасия Макарова/Александра Иокст стали вторыми, проиграв 1,39 секунды немецкой двойке Ким Калики/Виктория Донике — 1.48,71. Тройку лучших замкнули швейцарки Мелани Хаслер/Ясмин Наэф (+1,53).
Калики и Донике также победили в зачете этапа Кубка Европы. Второе место заняли Черных и Мамедова (+0,29), третье — Греку и Георге (+0,58).