Павличенко занял второе место на этапе КМ по санному спорту в Германии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиянин Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиянин Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.
Победу одержал немец Йоханнес Людвиг, по итогам двух попыток показавший время 1 минута 28,267 секунды. Павличенко уступил ему 0,164 секунды, замкнул тройку лучших латвиец Инарс Кивлениекс (+0,170).
Россиянин Роман Репилов (+0,299) занял восьмое место, Максим Аравин и Александр Горбацевич (+0,575) поделили 16−17-е, Степан Федоров (+0,701) стал 21-м.