Россиянка Иванова вернулась на первое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Источник: РИА "Новости"

Иванова по итогам двух попыток уступила победительнице 0,040 секунды. Лучшей стала представительница Германии Анна Беррайтер (1.22,836), третье место заняла американка Саммер Бритчер (+0,104). Еще одна россиянка Виктория Демченко заняла пятое место, уступив победительнице 0,223 секунды, Екатерина Катникова стала седьмой (+0,389), Олеся Михайленко — 14-й (+0,881).

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Для Ивановой этот результат стал лучшим в карьере на трассе в Оберхофе, до этого она становилась третьей в 2017 году. Второе место позволило ей вновь возглавить общий зачет Кубка мира, в активе 28-летней россиянки 822 балла, второй идет немка Юлия Таубиц (810), третьей — Демченко (592).

Иванова является чемпионкой мира (2019) и серебряным призером Олимпийских игр — 2014 в эстафете. Также она четыре раза становилась чемпионкой Европы в одиночных заездах (2010, 2012, 2018, 2020) и два раза — победительницей европейских первенств в эстафете (2012, 2018).