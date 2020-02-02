Экипаж Фридриха победил в общем зачете КМ в четверках, Стульнев — 6-й
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха победил в общем зачете Кубка мира по бобслею в сезоне-2019/20 в соревнованиях четверок.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экипаж немецкого пилота Франческо Фридриха победил в общем зачете Кубка мира по бобслею в сезоне-2019/20 в соревнованиях четверок.
В воскресенье состоялся этап в швейцарском
По итогам восьми этапов экипаж Фридриха набрал 1686 баллов и второй раз подряд победил в общем зачете. Второе место занял Лохнер (1649), на третьей строчке расположился Криппс (1603).
Российская четверка под управлением Алексея Стульнева (1344) стала шестой, Максим Андрианов (384) занял 22-е место, Ростислав Гайтюкевич (280) — 27-е, Дмитрий Попов (240) — 29-е.