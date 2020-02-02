Экипаж Фридриха победил в общем зачете КМ в четверках, Стульнев — 6-й

В воскресенье состоялся этап в швейцарском Санкт-Морице, который стал заключительным для четверок в текущем сезоне. Победу одержал канадский экипаж по управлением Джастина Криппса. Второй стала четверка латвийца Оскарса Киберманиса, третьей — четверка немца Йоханнеса Лохнера. Фридрих показал пятый результат.