В Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту

С 14 по 16 февраля в Сочи запланировано проведение чемпионата мира по санному спорту. Это будет первый раз, когда данные соревнования примет трасса в Красной Поляне. При этом они станут единственными мировыми из олимпийской программы, которые пройдут в этом году в России.