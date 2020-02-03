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15:22 (мск), источник: МК.RU Краснодар

В Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту

С 14 по 16 февраля в Сочи запланировано проведение чемпионата мира по санному спорту. Это будет первый раз, когда данные соревнования примет трасса в Красной Поляне. При этом они станут единственными мировыми из олимпийской программы, которые пройдут в этом году в России.

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Источник: РИА "Новости"

Ожидается участие около 150 лучших саночников планеты. «Среди них лидеры российской сборной, одержавшие легендарную победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Винтерберге в 2019 году, чемпионы мира и Европы Семен Павличенко, Татьяна Иванова, Роман Репилов», — отметили в кубанском Минспорта.

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В ведомстве также добавили, что вход на состязания для зрителей будет свободным. Нужно будет лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Программа ежедневно будет начинаться в 13:00. Для болельщиков также обещают организовать бесплатные трансферы от Красной поляны каждые полчаса.

На 13 февраля запланировано торжественное открытие. Оно состоится на площади Ратуши. На нём выступил группа Uma2rman.

Напомним, как ранее писал «МК на Кубани», сочинский инвестиционный форум в этом году решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

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