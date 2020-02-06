Саночник Горбацевич включен в состав сборной России на ЧМ в Сочи

«Александр Горбацевич включен в состав сборной России, который выступит на чемпионате мира в Сочи, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — По итогам выступления на этапах Кубка мира Александр сохранил место в группе сильнейших, а его основной конкурент Степан Федоров не попал в нее. Таким образом, в соревнованиях мужчин в Сочи выступят четыре спортсмена — Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич».