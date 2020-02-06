Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
53
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саночник Горбацевич включен в состав сборной России на ЧМ в Сочи

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Выступающий на одноместных санях Александр Горбацевич вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Сочи, сообщил РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут 14—16 февраля. Ранее право выступить в состязаниях мужчин завоевали одиночники Роман Репилов, Семен Павличенко и Максим Аравин.

«Александр Горбацевич включен в состав сборной России, который выступит на чемпионате мира в Сочи, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — По итогам выступления на этапах Кубка мира Александр сохранил место в группе сильнейших, а его основной конкурент Степан Федоров не попал в нее. Таким образом, в соревнованиях мужчин в Сочи выступят четыре спортсмена — Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич».

«На сегодняшний день остается вакантным одно место в составе женской команды, на которое претендуют Олеся Михайленко и Екатерина Батурина, — добавил собеседник агентства. — Решение будет принято по результатам контрольной тренировки».

Петраков в январе сообщил РИА Новости, что место в команде на участие в чемпионате мира также забронировали одиночницы Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и три двухместных экипажа — Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов и Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Фигуристая бомба: американская модель едва не сорвала Супербоул
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
На критику Бучневич ответил отличным матчем и задвинул Панарина
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь