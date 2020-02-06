Саночник Горбацевич включен в состав сборной России на ЧМ в Сочи

Соревнования пройдут 14—16 февраля. Ранее право выступить в состязаниях мужчин завоевали одиночники Роман Репилов, Семен Павличенко и Максим Аравин.
«Александр Горбацевич включен в состав сборной России, который выступит на чемпионате мира в Сочи, — сказал в телефонном разговоре Петраков. — По итогам выступления на этапах Кубка мира Александр сохранил место в группе сильнейших, а его основной конкурент Степан Федоров не попал в нее. Таким образом, в соревнованиях мужчин в Сочи выступят четыре спортсмена — Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич».
«На сегодняшний день остается вакантным одно место в составе женской команды, на которое претендуют Олеся Михайленко и Екатерина Батурина, — добавил собеседник агентства. — Решение будет принято по результатам контрольной тренировки».
Петраков в январе сообщил РИА Новости, что место в команде на участие в чемпионате мира также забронировали одиночницы Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и три двухместных экипажа — Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов и Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.