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19:00 (мск), источник: ТАСС

Россияне Гайтюкевич и Мордасов стали серебряными призерами ЧМ по бобслею среди юниоров

ТАСС, 8 февраля. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали вторыми в соревновании экипажей-двоек на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в немецком Винтерберге.

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Источник: РИА "Новости"

Российский экипаж уступил победителю 0,110 секунды. Лучшее время показали немцы Рихард Эльзнер и Мальте Швенцфайер (1.51,21), третье место заняли их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс (+0,370).

Победители обеспечили себе право выступить на взрослом чемпионате мира. В январе Гайтюкевич и Мордасов стали чемпионами Европы в соревновании двоек.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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