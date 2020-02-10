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13:01 (мск), источник: ТАСС

Определен состав сборной России по бобслею и скелетону на чемпионат Европы в Сигулде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею и скелетону определился с составом команды на стартующий в пятницу в латвийской Сигулде чемпионат Европы, который пройдет в рамках Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Данил Чабан.

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Источник: РИА "Новости"

«В состав команды на чемпионат Европы вошли скелетонисты Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев, — сказал Чабан. — В турнире бобслеистов выступят экипажи Алексея Стульнева и Ростислава Гайтюкевича, а также Надежды Сергеевой, Любови Черных и Алены Осипенко. С разгоняющимися мы определимся чуть позже».

В связи с особенностями профиля трассы в Сигулде на ней не могут проводиться соревнования бобов-четверок, поэтому медали европейского первенства в этой дисциплине были разыграны в начале января на этапе Кубка мира в германском Винтерберге. Тогда экипаж в составе Стульнева, Романа Кошелева, Ильи Малых и Руслана Самитова занял четвертое место.

Четверку Стульнева опередили немецкие бобслеисты, первое место в активе экипажа под управлением Йоханнеса Лохнера, второе место занял экипаж Франческо Фридриха, третье — экипаж Барфуса Вальтера. Другой российский экипаж занял седьмое место — Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов уступили экипажу Лохнера 0,74 секунды.

Чемпионат Европы в Сигулде пройдет с 14 по 16 февраля.

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