Определен состав сборной России по бобслею и скелетону на чемпионат Европы в Сигулде

Источник: РИА "Новости"

«В состав команды на чемпионат Европы вошли скелетонисты Елена Никитина, Юлия Канакина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев, — сказал Чабан. — В турнире бобслеистов выступят экипажи Алексея Стульнева и Ростислава Гайтюкевича, а также Надежды Сергеевой, Любови Черных и Алены Осипенко. С разгоняющимися мы определимся чуть позже».

В связи с особенностями профиля трассы в Сигулде на ней не могут проводиться соревнования бобов-четверок, поэтому медали европейского первенства в этой дисциплине были разыграны в начале января на этапе Кубка мира в германском Винтерберге. Тогда экипаж в составе Стульнева, Романа Кошелева, Ильи Малых и Руслана Самитова занял четвертое место.

Четверку Стульнева опередили немецкие бобслеисты, первое место в активе экипажа под управлением Йоханнеса Лохнера, второе место занял экипаж Франческо Фридриха, третье — экипаж Барфуса Вальтера. Другой российский экипаж занял седьмое место — Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов уступили экипажу Лохнера 0,74 секунды.