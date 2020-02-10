Юниор-бобслеист Гайтюкевич, выигравший путевку на ЧМ, может пропустить его из-за усталости

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Отобравшийся на чемпионат мира благодаря победе на юниорском мировом первенстве российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич может отказаться от участия в турнире из-за накопившейся усталости. Об этом сообщила ТАСС тренер спортсмена Анна Макарова.

Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями бобов-четверок. Вместе с Гайтюкевичем победу праздновали разгоняющие Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов. Днем ранее Гайтюкевич и Мордасов стали вторыми в соревновании двоек, уступив немецкому экипажу Рихарда Ольснера и Мальте Швенцфайера.

«Золото юниорского чемпионата мира — это пока самый большой успех в только начинающейся по-настоящему карьере Ростислава, хотя на его счету есть уже победа на взрослом чемпионате России, одержанная в соперничестве со всеми сильнейшими, и золото чемпионата Европы 2020 года среди юниоров в двойках, — сказала Макарова. — На этой неделе Гайтюкевичу предстоит стартовать на этапе Кубка мира в Сигулде, в рамках которого будут разыграны медали взрослого первенства Европы в двойках. Но уже сейчас могу сказать, что Ростислав очень вымотан, у него было уже 20 стартов, а должного восстановления в сборной нет».

«Главную задачу сезона-2020 Гайтюкевич уже выполнил. Теперь для планомерной и успешной подготовки спортсмена к Олимпиаде в Пекине ему необходимо комплексное восстановление после напряженных стартов, иначе мы рискуем загнать Ростислава в “яму”, что может привести к нежелательным последствиям. Ведь от концентрации пилота зависит успех и здоровье всего экипажа. Да и его участие во взрослом чемпионате мира после напряженных гонок юниорских первенств Европы и мира, а также взрослого чемпионата Европы не дадут того эффекта, которого будут от него ожидать болельщики и специалисты», — добавил другой тренер Гайтюкевича Семен Макаров.

По словам тренеров, окончательное решение об участии Гайтюкевича во взрослом чемпионате мира будет принято сразу после окончания европейского первенства и последующего обсуждения этого вопроса с тренерским штабом сборной. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.

«В четверке у меня была уверенность в победе»

«Не скрою, я ставил перед собой задачу бороться за медали юниорского чемпионата мира, и результаты, показанные на тренировках, говорили сами за себя, — сказал ТАСС Гайтюкевич. — В двойках я тоже очень хотел выиграть золото, но сделать это было очень сложно из-за преимущества немцев, прежде всего, в технике, да и опыта выступлений на этапах Кубка мира у Ольснера, выигрывавшего там серебро с бронзой, куда больше, чем у меня».