Юниор-бобслеист Гайтюкевич, выигравший путевку на ЧМ, может пропустить его из-за усталости
Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями
Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Отобравшийся на чемпионат мира благодаря победе на юниорском мировом первенстве российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич может отказаться от участия в турнире
Юниорский чемпионат мира в немецком Винтерберге завершился в воскресенье соревнованиями
«Золото юниорского чемпионата мира — это пока самый большой успех в только начинающейся
«Главную задачу сезона-2020 Гайтюкевич уже выполнил. Теперь для планомерной и успешной подготовки спортсмена к Олимпиаде в Пекине ему необходимо комплексное восстановление после напряженных стартов, иначе мы рискуем загнать Ростислава в “яму”, что может привести к нежелательным последствиям. Ведь от концентрации пилота зависит успех и здоровье всего экипажа. Да и его участие во взрослом чемпионате мира после напряженных гонок юниорских первенств Европы и мира, а также взрослого чемпионата Европы не дадут того эффекта, которого будут от него ожидать болельщики и специалисты», — добавил другой тренер Гайтюкевича Семен Макаров.
По словам тренеров, окончательное решение об участии Гайтюкевича во взрослом чемпионате мира будет принято сразу после окончания европейского первенства и последующего обсуждения этого вопроса с тренерским штабом сборной. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.
«Не скрою, я ставил перед собой задачу бороться за медали юниорского чемпионата мира, и результаты, показанные на тренировках, говорили сами за себя, — сказал ТАСС Гайтюкевич. — В двойках я тоже очень хотел выиграть золото, но сделать это было очень сложно
«Но в четверке вчера у меня была внутренняя уверенность в успехе, уверенность в ребятах и бобе. В двойках я выходил с ощущением, что Ольснер фаворит, у которого я хочу отнять победу, а в четверках, наоборот, — он у меня», — заключил обладатель золотой медали юниорского мирового первенства.