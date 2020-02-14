Репилов победил в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи
СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Репилов показал время 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер (+0,006 секунды), третье — итальянец Доминик Фишналлер (+0,058).
Россиянин Александр Горбацевич стал четвертым (+0,069), Максим Аравин — шестым (+0,093), Семен Павличенко — 11-м (+0,190).