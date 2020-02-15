Денисьев и Антонов взяли серебро на домашнем ЧМ по санному спорту
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов взяли серебряные медали в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов взяли серебряные медали в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Денисьев и Антонов в субботу показали в сумме двух попыток время 1 минута 39,488 секунды, уступив только немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену (1.39,384). Третье место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.39,526).
Еще один российский экипаж в составе Всеволода Кашкина и Константина Коршунова (1.39,587) оказался в шаге от медалей, заняв четвертое место. Владислав Южаков и Юрий Прохоров показали шестой результат (1.39,720).