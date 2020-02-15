Денисьев и Антонов взяли серебро на домашнем ЧМ по санному спорту

Денисьев и Антонов в субботу показали в сумме двух попыток время 1 минута 39,488 секунды, уступив только немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену (1.39,384). Третье место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.39,526).