Российский скелетонист Третьяков занял второе место в общем зачете Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

На заключительном этапе, который прошел в субботу в латвийской Сигулде, россиянин занял пятое место. Всего за восемь этапов Кубка мира Третьяков набрал 1603 очка, он трижды становился первым на этапах и дважды поднимался на третью ступень пьедестала.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--69ed59934a42d1dda32c" data-vnd="69ed59934a42d1dda32c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=69ed59934a42d1dda32c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победу в общем зачете одержал латвиец Мартинс Дукурс, на счету которого 1665 очков, третье место у представителя Южной Кореи Юн Сун Бина (1581). Россиянин Никита Трегубов стал десятым (1106), Евгений Рукосуев — 14-м (880).