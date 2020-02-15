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17:29 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Третьяков занял второе место в общем зачете Кубка мира

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Александр Третьяков стал вторым в общем зачете Кубка мира по скелетону.

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Источник: РИА "Новости"

На заключительном этапе, который прошел в субботу в латвийской Сигулде, россиянин занял пятое место. Всего за восемь этапов Кубка мира Третьяков набрал 1603 очка, он трижды становился первым на этапах и дважды поднимался на третью ступень пьедестала.

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Победу в общем зачете одержал латвиец Мартинс Дукурс, на счету которого 1665 очков, третье место у представителя Южной Кореи Юн Сун Бина (1581). Россиянин Никита Трегубов стал десятым (1106), Евгений Рукосуев — 14-м (880).

Третьякову 34 года, он чемпион Олимпийских игр 2014 года, также в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира (2013), четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира. Также он победил на чемпионате Европы в 2007 году, четырежды выиграл бронзу турнира и дважды серебро.

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