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18:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Российские саночники одержали досрочную победу в медальном зачете чемпионата мира, который продолжается на олимпийской трассе в Сочи. Россияне стали недосягаемы для соперников после того, как Екатерина Катникова принесла в актив команды четвертую золотую награду.

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Источник: РИА "Новости"

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Немка Юлия Таубиц стала второй (1.39,492), третье место заняла россиянка Виктория Демченко (1.39,537). В рамках чемпионата мира, который завершится в воскресенье, осталось разыграть два комплекта наград: в соревнованиях у мужчин и в командной гонке.

Никогда ранее сборной России не удавалось побеждать на чемпионате мира в медальном зачете, сборная СССР добивалась такого успеха однажды. Это случилось в 1978 году на чемпионате мира в австрийском Имсте, где советские саночники выиграли две золотых награды из трех возможных. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках. Валерий Якушин и Владимир Шитов в 1978 году стали вторыми в двойках.

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В пятницу сборная России завоевала все три золотые медали в спринте. У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин — Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек — Александр Денисьев и Владислав Антонов. Серебро в копилку команды принесла Татьяна Иванова.

Россияне захватили лидерство после первого дня чемпионата мира (3−1−0), второе место занимает сборная Италии (0−1−1), третье — Австрии (0−1−0).

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