Сборная России досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира по санному спорту в Сочи

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Немка Юлия Таубиц стала второй (1.39,492), третье место заняла россиянка Виктория Демченко (1.39,537). В рамках чемпионата мира, который завершится в воскресенье, осталось разыграть два комплекта наград: в соревнованиях у мужчин и в командной гонке.

Никогда ранее сборной России не удавалось побеждать на чемпионате мира в медальном зачете, сборная СССР добивалась такого успеха однажды. Это случилось в 1978 году на чемпионате мира в австрийском Имсте, где советские саночники выиграли две золотых награды из трех возможных. Тогда Вера Зозуля первенствовала в личном турнире, а экипаж Дайниса Бремзе и Айгарса Крикиса выиграл золото в двойках. Валерий Якушин и Владимир Шитов в 1978 году стали вторыми в двойках.