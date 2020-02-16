Российская скелетонистка Никитина завоевала золото чемпионата Европы
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золото чемпионата Европы в латвийской Сигулде, который совмещен с заключительным этапом Кубка мира.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золото чемпионата Европы в латвийской Сигулде, который совмещен с заключительным этапом Кубка мира.
По итогам двух попыток Никитина стала лучшей с результатом 1 минута 43,87 секунды. Второе место у швейцарки Марины Джилардони (+0,34), замкнула тройку австрийка Жанин Флок (+0,44).
Никитина стал трехкратной чемпионкой Европы.
Соотечественница Никитиной Юлия Канакина (+0,54) стала четвертой, а Рената Хузина (+0,95) — шестой.
В Кубке мира топ-10 призеров выглядит также.