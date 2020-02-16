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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская скелетонистка Никитина завоевала золото чемпионата Европы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золото чемпионата Европы в латвийской Сигулде, который совмещен с заключительным этапом Кубка мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам двух попыток Никитина стала лучшей с результатом 1 минута 43,87 секунды. Второе место у швейцарки Марины Джилардони (+0,34), замкнула тройку австрийка Жанин Флок (+0,44).

Никитина стал трехкратной чемпионкой Европы.

Соотечественница Никитиной Юлия Канакина (+0,54) стала четвертой, а Рената Хузина (+0,95) — шестой.

В Кубке мира топ-10 призеров выглядит также.

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