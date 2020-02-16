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16:30 (мск), источник: ТАСС

Российский саночник Репилов стал победителем чемпионата мира в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,099 секунды. Второе место занял австриец Йонас Мюллер (1.43,131), третьим стал его соотечественник Вольфганг Киндль (1.43,301). Австрийский саночник Давид Гляйшер, лидировавший после первой попытки, во время второго заезда перевернулся и не смог финишировать. Россиянин Александр Горбацевич занял шестое место (1.43,421), Семен Павличенко — седьмое (1.43,453), Максим Аравин — 11-е (1.43,653).

В активе российских саночников уже есть одна победа в личной гонке чемпионата мира. В 2015 году в латвийской Сигулде золото выиграл Семен Павличенко. Он же на чемпионате мира — 2019 стал обладателем бронзовой награды. Серебро мирового первенства выигрывали в 2017 году Роман Репилов, в 2012-м — Альберт Демченко. Представитель СССР Сергей Данилин на чемпионате мира 1981 года в шведском Хаммарстранде стал обладателем золотой награды.

На мировом первенстве прошлого года, проходившем в немецком Винтерберге, победу одержал трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, серебро досталось австрийскому саночнику Рейнхарду Эггеру, бронзу выиграл Павличенко. На заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19, проходившем в феврале прошлого года в Сочи, победу в личной гонке одержал Павличенко, второе место занял Репилов, третье — итальянец Доминик Фишналлер.

В общем зачете Кубка мира текущего сезона лидирует Репилов, вторым идет Доминик Фишналлер, третьим — Павличенко. Максим Аравин пока занимает 16-е место, Александр Горбацевич — 18-е.

Мировое первенство завершится в воскресенье командной гонкой.

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