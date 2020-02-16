Немцы выиграли эстафету на ЧМ по санному спорту, россияне отстранены
СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу в эстафете на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу в эстафете на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.
Немецкие саночники показали результат 2 минуты 44,213 секунды. Второе место заняла сборная Латвии (+0,321 секунды), замкнула тройку лучших команда США (+0,344).
Сборная России была дисквалифицирована
Чемпионат мира по санному спорту впервые проходил в России.