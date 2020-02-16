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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Немцы выиграли эстафету на ЧМ по санному спорту, россияне отстранены

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Сборная Германии одержала победу в эстафете на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Немецкие саночники показали результат 2 минуты 44,213 секунды. Второе место заняла сборная Латвии (+0,321 секунды), замкнула тройку лучших команда США (+0,344).

Сборная России была дисквалифицирована из-за нарушения правил Екатериной Катниковой. Также в составе российской команды выступали Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Чемпионат мира по санному спорту впервые проходил в России.

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