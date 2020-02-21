Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в немецком Альтенберге

Источник: РИА "Новости"

Надежда на скелетон

Главные надежды российских болельщиков на медали связаны со сборной России по скелетону. По итогам завершившегося в выходные в латвийской Сигулде Кубка мира Александр Третьяков финишировал вторым в общем зачете, Елена Никитина — третьей. На счету обоих лидеров российской команды по скелетону не одна победа на этапах Кубка мира в сезоне-2019/20.

«Как показал заключительный этап Кубка мира в Сигулде, пока форма у меня не очень хорошая, — сказал РИА Новости в преддверии чемпионата мира Третьяков. — Но еще есть время все исправить. Сейчас, конечно, в первую очередь мне надо отдохнуть и собраться с мыслями, а потом дальше работать. Остался один старт, плохо выступить на нем нельзя».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27021f452d52784b72ac" data-vnd="27021f452d52784b72ac" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27021f452d52784b72ac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Никитина, выигравшая заключительный этап сезона и чемпионат Европы в Сигулде, отметила, что специально набирала форму к чемпионату мира. «Форма у меня сейчас хорошая, мы подвелись специально к главным стартам сезона — чемпионатам Европы и мира», — сказала бронзовый призер Олимпиады в Сочи.

Помимо Никитиной и Третьякова в состав команды на чемпионат мира вошли Юлия Канакина, Рената Хузина, Никита Трегубов и Евгений Рукосуев. Традиционно участники соревнований на чемпионате мира должны провести по четыре заезда — по два в каждый из соревновательных дней в дисциплине. Мужские соревнования пройдут 27—28 февраля , женские — 28—29 февраля .

Читайте также Россияне Гайтюкевич и Мордасов стали серебряными призерами ЧМ по бобслею среди юниоров

В бобслее не в числе фаворитов

Откроют чемпионат мира бобслеисты — с 21 по 23 февраля в Альтенберге состоятся заезды женских и мужских двоек. В обоих видах программы россияне не входят в число фаворитов. На мировом первенстве Россию представят экипажи Алексея Стульнева, Ростислава Гайтюкевича, Надежды Сергеевой, Любови Черных и Алены Осипенко.

В женских двойках фаворитами будут американка Кейли Хамфрис и немки Мариама Яманка и Штефани Шнайдер, скорее всего, именно они распределят места на пьедестале почета. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина считает, что и у россиянок есть шанс побороться за попадание в число лучших бобслеисток мира.

«Сергеева и (разгоняющая) Елена Мамедова в этом сезоне впервые в истории стали чемпионками Европы и победителями этапа Кубка мира, что дает им возможность бороться за высокие места. Солидный опыт выступления на трассе в Альтенберге имеют и наши пилоты Любовь Черных, серебряный призер чемпионат мира среди молодежи, и Алена Осипенко, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы», — сказала глава федерации.

В мужских двойках среди главных фаворитов также немцы — Франческо Фридрих и Йоханнес Лохнер, помимо них в числе претендентов на медали канадец Джастин Криппс.

«Показать высокий результат Стульневу может помочь опыт и стабильность, — считает Аникина. — Он много раз выступал на этой длинной и сложной трассе, где старт не всегда определяет фаворита».

На второй неделе чемпионата мира 29 февраля — 1 марта пройдет гонка бобслейных четверок, где Россия будет представлена тремя экипажами — помимо Стульнева и Гайтюкевича на старт выйдет Максим Андрианов, вернувшийся в состав сборной. Дополнительную квоту россияне получили благодаря победе Гайтюкевича в четверках на юниорском чемпионате мира.

«Стульнев стабилен в этом виде программы, о чем говорит его четвертое место на чемпионате Европы в немецком Винтерберге и в Санкт-Морице на этапе Кубка мира. Андрианов, к сожалению, не слишком стабилен в этом сезоне, как в прошлом, но на этом треке обычно выступает удачно. Максим любит сложные профили, где можно проявить мастерство пилота. В этом виде программы ставим на опытных пилотов», — поделилась ожиданиями от соревнований Аникина. Первая командная гонка по скелетону.

На чемпионате мира-2020 впервые состоится командная гонка по скелетону — она пройдет 1 марта. Ранее в командных гонках кроме скелетонистов участвовали мужские и женские бобслейные двойки, но с этого сезона на мировом первенстве будет опробован новый формат, причем с прицелом на включение в будущем в программу зимних Олимпийских игр.