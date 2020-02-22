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14:43 (мск), источник: ТАСС

Иванова стала второй на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге.

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Источник: РИА "Новости"

Иванова по итогам двух заездов показала время 1 минута 27,561 секунды. Победила Элиза Цауце из Латвии (1.27,481), третьей стала немка Юлия Таубиц (1.27,673).

Россиянка Виктория Демченко стала четвертой (1.27,775), Олеся Михайленко — 12-й (1.28,750), Екатерина Катникова — 13-й (1.28,789).

В общем зачете Кубка мира за один старт до конца лидирует Иванова, набравшая 907 очков. Второе место у Таубиц (880), Демченко досрочно заняла третье место (652), она впервые в карьере попала в тройку лучших по итогам сезона.

Катникова занимает в общем зачете пятое место (507), Михайленко — 20-е (171).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кёнигзее (Германия) с 29 февраля по 1 марта.

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