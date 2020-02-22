Иванова стала второй на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии

Иванова по итогам двух заездов показала время 1 минута 27,561 секунды. Победила Элиза Цауце из Латвии (1.27,481), третьей стала немка Юлия Таубиц (1.27,673).

В общем зачете Кубка мира за один старт до конца лидирует Иванова, набравшая 907 очков. Второе место у Таубиц (880), Демченко досрочно заняла третье место (652), она впервые в карьере попала в тройку лучших по итогам сезона.