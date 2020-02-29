Россиянка Иванова заняла второе место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Челси
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Бавария
06
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Дижон
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Алавес
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
30
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
11
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
1.03
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.03
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.03
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
1.03
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.03
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
1.03
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
1.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
1.03
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
32
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
17:49 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Иванова заняла второе место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 29 февраля. Российская спортсменка Татьяна Иванова заняла второе место в общем зачете Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Иванова лидировала в общем зачете до последнего этапа, но в немецком Кёнигзее в субботу заняла по сумме двух заездов шестое место. Выиграла общий зачет немка Юлия Таубиц, ставшая на заключительном этапе второй. Этап выиграла немка Анна Беррайтер, бронзовую медаль завоевала россиянка Виктория Демченко. Олеся Михайленко показала 18-е время, Екатерина Катникова не сумела завершить второй заезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам девяти этапов и трех спринтерских гонок Таубиц набрала 965 очков, Иванова с 957 очками стала второй, Демченко заняла третье место (722). Катникова заняла шестое место (519), Михайленко — 18-е (194), Екатерина Батурина — 36-е.

Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачет Кубка мира, лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16, в сезоне-2016/17 она стала третьей. Среди советских саночниц общий зачет выигрывали Вера Зозуля (1981/82) и Юлия Антипова (1987/88, 1989/90).

Ивановой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года. В активе спортсменки одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира. Кроме того, она является шестикратной победительницей первенств Европы. Демченко 24 года, она впервые попала в тройку по итогам Кубка мира. На ее счету бронзовые медали чемпионата мира и чемпионата Европы 2020 года.

Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Урал» 4 года даже не мог забить ЦСКА, а теперь чуть не победил
Дюков: Переход на формат «осень-весна» не сделал футбол лучше
Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре»
Россиянки проигрывают по полторы минуты 60-му номеру Кубка мира
Дочь русского миллиардера покорила капитана сборной Нигерии
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
В Ирландии забит один из самых красивых голов сезона (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь