Россиянка Иванова заняла второе место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Источник: РИА "Новости"

Иванова лидировала в общем зачете до последнего этапа, но в немецком Кёнигзее в субботу заняла по сумме двух заездов шестое место. Выиграла общий зачет немка Юлия Таубиц, ставшая на заключительном этапе второй. Этап выиграла немка Анна Беррайтер, бронзовую медаль завоевала россиянка Виктория Демченко. Олеся Михайленко показала 18-е время, Екатерина Катникова не сумела завершить второй заезд.

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По итогам девяти этапов и трех спринтерских гонок Таубиц набрала 965 очков, Иванова с 957 очками стала второй, Демченко заняла третье место (722). Катникова заняла шестое место (519), Михайленко — 18-е (194), Екатерина Батурина — 36-е.

Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачет Кубка мира, лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16, в сезоне-2016/17 она стала третьей. Среди советских саночниц общий зачет выигрывали Вера Зозуля (1981/82) и Юлия Антипова (1987/88, 1989/90).