Российские саночники поделили первое место с Италией на Кубке мира
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские саночники выиграли общий зачет Кубка мира в эстафете, разделив первое место с итальянцами.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские саночники выиграли общий зачет Кубка мира в эстафете, разделив первое место с итальянцами.
Россияне Виктория Демченко, Семен Павличенко и Владислав Южаков/Юрий Прохоров в воскресенье стали третьими на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия), а сборная Италии, за которую выступали Андреа Вёттер, Доминик Фишналлер и Иван Наглер/Фабиан Маллейер заняла десятое место. В результате обе сборные по итогам шести этапов набрали по 431 очку. Третье место заняли немцы (415).
Победу на этапе одержала команда Германии (Анна Беррейтер, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенеккен), вторыми стали американцы (Саммер Бритчер, Такер Уэст, Кристофер Маздзер/Джейсон Тердиман).