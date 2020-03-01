Российские саночники поделили первое место с Италией на Кубке мира

Россияне Виктория Демченко, Семен Павличенко и Владислав Южаков/Юрий Прохоров в воскресенье стали третьими на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия), а сборная Италии, за которую выступали Андреа Вёттер, Доминик Фишналлер и Иван Наглер/Фабиан Маллейер заняла десятое место. В результате обе сборные по итогам шести этапов набрали по 431 очку. Третье место заняли немцы (415).