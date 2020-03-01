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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские бобслеисты и скелетонисты остались без медалей ЧМ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Спортсмены сборной России не смогли завоевать ни одной медали на завершившемся в немецком Альтенберге чемпионате мира по бобслею и скелетону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победителями медального зачета чемпионата мира стала сборная Германии. Немецкие скелетонисты завоевали три золота, одно серебро и одну бронзу, а бобслеисты взяли два золота, три серебра и одну бронзу.

Второе место в медальном зачете заняла команда США всего с одной наградой, но золотой. Американки одержали победу в соревнованиях двоек по бобслею. Третье место взяла команда Канады (1 серебро, 1 бронза).

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